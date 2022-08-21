ارتفاع أرباح "سهل" 6.8% في الربع الثاني إلى 31.2 مليون ريال
خلال النصف الأول من 2022 نمت الأرباح 8.33% إلى 63.6 مليون ريال
ارتفعت أرباح الشركة السعودية لتمويل المساكن الفصلية 6.86%، في الربع الثاني من 2022، إلى 31.2 مليون ريال، مقابل، 29.2 مليون ريال، في الفترة المقابلة من 2021.
وعلى أساس فصلي هبطت أرباح "سهل"، بنحو 3.27%، حيث كانت في الربع السابق 32.3 مليون ريال.
وبلغ صافي دخل العمولات الخاصة/ التمويل والاستثمارات في الربع الثاني 58.5 مليون ريال، مقابل 54.8 مليون ريال، في الربع الثاني من 2021، بنمو 6.77%.
وخلال النصف الأول من 2022، نمت الأرباح 8.33%، إلى 63.6 مليون ريال، مقابل 58.7 مليون ريال، في النصف الأول من 2021.
وقالت الشركة إن ارتفاع أرباح الربع الأول مقابل الأرباح المحققة في الفترة المماثلة من 2021، يعود إلى الربح المحقق من ارتفاع القيمة العادلة للمشتقات المالية الخاصة بتحوط الشركة تجاه ارتفاع كلفة التمويل بالإضافة إلى عكس مخصص خسائر الائتمان المتوقعة.
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