ارتفاع أرباح "المتطورة" في الربع الثاني 63% إلى 27.3 مليون ريال

ارتفعت أرباح الشركة السعودية للصناعات المتطورة الفصلية، 62.7%، في الربع الثاني من 2022، إلى 27.3 مليون ريال، مقابل 16.79 مليون ريال، في الفترة المقابلة من 2021.

وعلى أساس فصلي تراجعت الأرباح 11.7%، حيث كانت في الربع السابق 30.94 مليون ريال.

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وخلال النصف الأول من 2022، حققت الشركة أرباحا 58.26 مليون ريال، مقابل 33.84 مليون ريال، في الفترة المقابلة من العام الماضي، بارتفاع 72.16%.

وذكرت "المتطورة" أن ارتفاع الإيرادات بسبب نمو أرباحها يعود لارتفاع حصة الشركة من أرباح الشركات الزميلة وارتفاع توزيعات الأرباح المكتسبة، وانخفاض الزكاة التقديرية، على الرغم من ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية وارتفاع تكاليف التمويل وانخفاض الإيرادات الأخرى خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.