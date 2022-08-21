تقارير: PIF يعتزم الاستثمار في مدينة الإنتاج الإعلامي ومصر للألمينوم
رجحت إتمام الصفقتين خلال العام الجاري
عاد التداول على أسهم المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي بعد وقف التداول على أسهمها لمدة عشر دقائق لارتفاعها 10% إثر تقارير صحفية قالت إن صندوق الاستثمارات العامة السعودي يعتزم الاستثمار في شركتي المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، ومصر للألومنيوم، مرجحة إتمام الصفقتين خلال العام الجاري.
ومن جانبها قالت شركة "الإنتاج الإعلامي إنه "ليس لدينا معلومات حول استحواذ صندوق الاستثمارات العامة السعودي".
وأوضحت المصادر أن الشركة السعودية المصرية للاستثمار، التابعة للصندوق السيادي السعودي، تعتزم شراء حصة أقلية تتراوح ما بين 10 و25% من أسهم رأسمال الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي.
وتملك الهيئة الوطنية للإعلام 45.28% من أسهم رأسمال الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، فيما يملك بنك الاستثمار القومي حصة تقدر بنحو 18.78%، بينما يمتلك البنك الأهلي المصري 5%.
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