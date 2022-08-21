"مهارة" تنهي عملية استحواذ عبر وحدة تابعة مقابل 426.5 مليون ريال

أعلنت شركة مهارة للموارد البشرية السعودية قيام شركة مسار النمو للاستثمار باستكمال عملية الاستحواذ على ما نسبته 40% من أسهم المساهمين في الشركة السعودية للنظم الصحية وسداد مقابل الاستحواذ وقدره 426.5 مليون ريال تم دفعها إلى المساهمين البائعين.

وقالت الشركة في بيان نشر على موقع "مجموعة تداول" السعودية إنه قد تم نقل الأسهم المستحوذ عليها من ملكية المساهمين البائعين إلى ملكية شركة مسار النمو للاستثمار وتحديث سجل المساهمين لدى وزارة التجارة.

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كانت شركة مسار النمو للاستثمار قد استملت بتاريخ 30 ذي القعدة 1443هـ الموافق 29 يونيو 2022م إفادة الهيئة العامة للمنافسة بعدم الممانعة من إتمام عملية التركز الاقتصادي بين شركة مسار النمو للاستثمار والشركة السعودية للنظم الصحية.