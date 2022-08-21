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"الدوائية" تتحول إلى تكبد خسائر 51.7 مليون ريال في الربع الثاني

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شعر شركة "الدوائية"
سوق السعودية

"الدوائية" تتحول إلى تكبد خسائر 51.7 مليون ريال في الربع الثاني

تكبدت خسائر 21.1 مليون ريال خلال النصف الأول من 2022

دبي - العربية.نت

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تحولت الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية إلى الخسائر في الربع الثاني من 2022، لتتكبد 51.77 مليون ريال، مقابل أرباح 29 مليون ريال، في الربع الثاني من 2021.

وكانت شركة "الدوائية" قد حققت أرباحاً في الربع السابق بلغت قيمتها 30.66 مليون ريال.

وخلال النصف الأول من 2022، تكبدت الشركة خسائر 21.1 مليون ريال، مقابل أرباح 53.6 مليون ريال، في النصف الأول من 2021.

وقالت الشركة في بيان نشر على موقع مجموعة تداول السعودية إن خسائر الربع الأول تعود إلى عدة أسباب من بينها انخفاض إجمالي الربح بمبلغ 52.47 مليون ريال وبنسبة انخفاض (30-%) حيث كان التغير في مزيج المبيعات تأثير سلبي على إجمالي الربح خلال الربح الحالي بالإضافة إلى إعادة تسعير بعض المنتجات من قبل هيئة الغذاء والدواء وانخفاض مبيعات أحد المنتجات.

كما انخفض إجمالي الأرباح التشغيلية بمبلغ 72 مليون ريال (220-%) وذلك بسبب زيادة مصاريف التشغيل بمقدار 20 مليون ريال وذلك تماشيأ مع استراتيجية الشركة في التحول.

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