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أرباح السعودية للكهرباء تتراجع 5.6% إلى 5.5 مليار ريال في الربع الثاني

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الشركة السعودية للكهرباء مناسبة
الشركة السعودية للكهرباء
السعودية للكهرباء

أرباح السعودية للكهرباء تتراجع 5.6% إلى 5.5 مليار ريال في الربع الثاني

وتربح 3.22 مليار ريال في النصف الأول من 2022 بعد خصم توزيعات أرباح أداة المضاربة

دبي - العربية.نت

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تراجع صافي أرباح الشركة السعودية للكهرباء، بنسبة 5.59% في الربع الثاني من 2022، إلى نحو 5.5 مليار ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بنحو 5.83 مليار ريال في الربع المماثل من 2021.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن تراجع صافي الربح في الربع الثاني من 2022، على أساس سنوي، يعود بشكل رئيسي إلى ارتفاع مخصص الذمم المدينة تأثرا بارتفاع متوسط أعمار الذمم المدينة، كما أن هناك ارتفاع في الإيرادات التشغيلية ناتج بشكل رئيسي عن نمو الطلب على الطاقة الكهربائية وقابله ارتفاع في التكاليف التشغيلية والمصاريف العمومية والإدارية.

وعلى أساس ربعي، قفز صافي أرباح "كهرباء السعودية" بنسبة 262.7% في الربع الثاني من العام الحالي، مقارنة بأرباح نحو 1.52 مليار ريال في الربع الأول من 2022.

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وانخفض صافي أرباح السعودية للكهرباء بنسبة 6.6% في النصف الأول من 2022، إلى نحو 7.02 مليار ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بنحو 7.52 مليار ريال في النصف الأول من 2021.

وبلغ صافي الربح العائد للأسهم العادية عن الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022 نحو 3.22 مليار ريال، بعد خصم توزيعات أرباح أداة المضاربة بمبلغ 3.799 مليار ريال، وذلك مقابل صافي ربح بمبلغ 3.718 مليار ريال للفترة المماثلة من العام السابق.

وبناء عليه بلغ ربح السهم الأساسي والمخفض 0.77 ريال للفترة المنتهية في 30 يونيو 2022 مقابل ربح 0.89 ريال للسهم للفترة المماثلة من العام السابق.

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