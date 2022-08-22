.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

ارتفاع أرباح "العربية للتعهدات الفنية" في الربع الثاني 28% إلى 63 مليون ريال

  • الخط
العربية للتعهدات الفنية مناسبة
شعار العربية للتعهدات الفنية
سوق السعودية

ارتفاع أرباح "العربية للتعهدات الفنية" في الربع الثاني 28% إلى 63 مليون ريال

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

ارتفعت أرباح الشركة العربية للتعهدات الفنية الفصلية 28.3%، في الربع الثاني من 2022، إلى 62.9 مليون ريال، مقابل 48.9 مليون ريال، في الربع الثاني من 2021.

وعلى أساس فصلي تراجعت الأرباح 3.23%، حيث كانت في الربع السابق 64.8 مليون ريال.

وخلال النصف الأول من 2022، حققت "العربية للتعهدات الفنية" أرباحا بلغت 127.6 مليون ريال، مقابل 78.6 مليون ريال، في النصف الأول من 2021، بنمو 62.5%.

بالأرقام.. أغنى 25 امرأة على مستوى العالم! قصص اقتصادية ثروات بالأرقام.. أغنى 25 امرأة على مستوى العالم!

وقالت الشركة إن ارتفاع أرباحها في الربع الثاني بالمقارنة مع الربع المماثل من العام السابق، يرجع بشكل رئيسي إلى استمرارية توسع الشركة في عمليات التحول الرقمي، وكذلك بدء الأثر المالي للتوسعات الإقليمية من خلال الشركة العربية المتحدة في جمهورية مصر والمشاريع الجديدة التي فازت بها الشركة مؤخراً.

وأشارت إلى الاستفادة من حملات شهر رمضان المبارك وافتتاح موسم جدة خلال الربع الثاني من العام 2022م الأثر الإيجابي على إيرادات الشركة ونتائج أعمالها.

وحول أساب تراجع الأرباح على أساس فصلي قالت الشركة إنه يعود إلى ارتفاع المصروفات الادارية والعمومية بسبب توحيد القوائم المالية مع الشركة العربية المتحدة (مصر) والشركة التابعة الجديدة (سندباد).

كما انخفضت الإيرادات للربع الحالي بالمقارنة مع الربع السابق بسبب بدء إجازة عيد الفطر المبارك والإجازات الصيفية مما كان له أثر على المبيعات بانخفاض قدره 8%، وعلى الرغم من ذلك شهد إجمالي ربح الشركة ارتفاعاً قدره 1%، ويعود ذلك إلى انخفاض تكلفة الإيرادات لنفس الفترة بمعدل 14%.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
الصين تحاول إنقاذ محصول الأرز من الجفاف بعدة وسائل.. تعرف عليها الصين تحاول إنقاذ محصول الأرز من الجفاف بعدة وسائل.. تعرف عليها
اكتشف المزيد