ارتفاع أرباح "العربية للتعهدات الفنية" في الربع الثاني 28% إلى 63 مليون ريال

ارتفعت أرباح الشركة العربية للتعهدات الفنية الفصلية 28.3%، في الربع الثاني من 2022، إلى 62.9 مليون ريال، مقابل 48.9 مليون ريال، في الربع الثاني من 2021.

وعلى أساس فصلي تراجعت الأرباح 3.23%، حيث كانت في الربع السابق 64.8 مليون ريال.

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وخلال النصف الأول من 2022، حققت "العربية للتعهدات الفنية" أرباحا بلغت 127.6 مليون ريال، مقابل 78.6 مليون ريال، في النصف الأول من 2021، بنمو 62.5%.

وقالت الشركة إن ارتفاع أرباحها في الربع الثاني بالمقارنة مع الربع المماثل من العام السابق، يرجع بشكل رئيسي إلى استمرارية توسع الشركة في عمليات التحول الرقمي، وكذلك بدء الأثر المالي للتوسعات الإقليمية من خلال الشركة العربية المتحدة في جمهورية مصر والمشاريع الجديدة التي فازت بها الشركة مؤخراً.

وأشارت إلى الاستفادة من حملات شهر رمضان المبارك وافتتاح موسم جدة خلال الربع الثاني من العام 2022م الأثر الإيجابي على إيرادات الشركة ونتائج أعمالها.

وحول أساب تراجع الأرباح على أساس فصلي قالت الشركة إنه يعود إلى ارتفاع المصروفات الادارية والعمومية بسبب توحيد القوائم المالية مع الشركة العربية المتحدة (مصر) والشركة التابعة الجديدة (سندباد).

كما انخفضت الإيرادات للربع الحالي بالمقارنة مع الربع السابق بسبب بدء إجازة عيد الفطر المبارك والإجازات الصيفية مما كان له أثر على المبيعات بانخفاض قدره 8%، وعلى الرغم من ذلك شهد إجمالي ربح الشركة ارتفاعاً قدره 1%، ويعود ذلك إلى انخفاض تكلفة الإيرادات لنفس الفترة بمعدل 14%.