الاستثمارات المتوافقة مع الشريعة في الأسواق الخاصة.. فرص هائلة

يتزايد حاليّاً التركيز على مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في الاستثمار ما عزّز انجذاب المستثمر الخليجي إلى أدوات الاستثمار المتوافقة مع الشريعة.

ووفق تقرير لشركة Refinitiv حول تطوير التمويل الإسلامي، تخطت قيمة الأصول المالية الإسلامية 3 مليارات دولار في نهاية 2020 بعد أن سجلت 2,964 مليار دولار في 2019 و2,2 مليار دولار في 2015.

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ونتيجة هذا الاهتمام المتزايد بالحلول المتوافقة مع الشريعة، أطلقت بورصة تداول السعودية الشهر الماضي أول مؤشر متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وهو "مؤشر تاسي الإسلامي".

ما هي الاستثمارات المتوافقة مع الشريعة؟

تنتمي الاستثمارات المتوافقة مع الشريعة إلى فئة الاستثمارات المسؤولة اجتماعيّاً وتخضع إلى أحكام الشريعة والمبادئ الأساسية للإسلام لضمان توافق الأرباح مع الشريعة الإسلاميّة.

ولا ينبغي أن تأتي إيرادات الاستثمارات المتوافقة مع الشريعة من محرّمات في الإسلام.

استثمارات متوافقة مع الشريعة في الأسواق الخاصة

وترى شركة The Family Office المتخصصة في مجال إدارة الثروات في منطقة الخليج وجود فرص استثماريّة متوافقة مع الشريعة في فئات عديدة من الأسواق الخاصة كالأسهم الخاصّة والعقارات والائتمان الخاص والتكنولوجيا والرعاية الصحية والطيران وغيرها.

وقالت الشركة إن لديها علماء شريعة مؤهلين يقومون بعمليات التدقيق في كل استثمار.

وأضافت أنه يُمكن تخصيص كافة المنتجات الاستثماريّة لعملاء الشركة الذين يفضّلون حلولا استثمارية متوافقة مع أحكام الشريعة لتتماشى مع درجة تقبل المخاطر والأهداف الماليّة.

وأشارت The Family Office إلى أنّها تُدرك ثقافة عملائها وقيمهم بفضل تواجدها لسنوات طويلة في منطقة الخليج ما دفعها لإتاحة حلول استثماريّة متوافقة مع الشريعة ضمن محافظ سائلة ومدرّة للدخل ومتوازنة ومحافظ للنموّ.

ولتعزيز خبرة المستثمر الخليجي ومواكبة متطلبات الرقمنة، أطلقت الشركة منصّة رقمية تتيح للمستثمرين الاطلاع على فرص عالميّة في الأسواق الخاصّة وإنشاء محفظة مخصّصة وتصوّر أداءها لأكثر من 10 أعوام.