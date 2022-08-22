خسائر "الخدمات الأرضية" تتراجع 28.2% إلى 66.9 مليون ريال في الربع الثاني

تراجعت خسائر الشركة السعودية للخدمات الأرضية "الخدمات الأرضية" بنسبة 28.24% في الربع الثاني من 2022، إلى نحو 66.85 مليون ريال، مقارنة بخسائر نحو 93.16 مليون ريال في الربع الثاني من 2021.

وأرجعت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، انخفاض الخسائر نتيجة لارتفاع مبيعات الشركة بمقدار 120.9 مليون ريال بنسبة 32.3%، بسبب التعافي المستمر لقطاع الطيران من جراء الإعلان عن رفع الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار جائحة كورونا.

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وأضافت أن ذلك أثر إيجابيا على انخفاض الخسائر التشغيلية لتصل إلى خسائر 11.3 مليون ريال مقارنة بخسائر 63.4 مليون ريال للربع المماثل من العام الماضي.

وعلى أساس ربعي، ارتفعت خسائر الخدمات الأرضية بنسبة 251.6% في الربع الثاني من 2022، مقارنة بخسائر نحو 19.01 مليون ريال في الربع الأول من 2022.

وخلال النصف الأول من العام الحالي، تراجعت خسائر "الخدمات الأرضية" بنسبة 21.8% إلى نحو 85.86 مليون ريال، مقارنة بخسائر نحو 109.85 مليون ريال في النصف الأول من 2021.