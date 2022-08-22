"ساتورب" تتحول للربحية بـ 3.08 مليار ريال في الربع الثاني من 2022

أعلنت شركة أرامكو توتال العربية للخدمات عن تحول الشركة الأم "ساتورب" إلى الربحية في الربع الثاني من 2022، بنحو 3.08 مليار ريال، مقارنة بخسائر نحو 409.8 مليون ريال في الربع الثاني من 2021.

وبحسب بيان "أرامكو توتال" على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، فإن التحول للربحية يعود إلى تحسن هوامش التكرير والبتروكيماويات، بالإضافة إلى الزيادة في الإنتاجية مقارنة مع الربع الثاني من العام الماضي.

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وارتفعت إيرادات "ساتورب" بنسبة 103% في الربع الثاني من 2022 إلى نحو 22.19 مليار ريال مقارنة بنحو 10.93 مليار ريال في الربع الثاني من 2021.

وعلى أساس ربعي، ارتفعت أرباح "ساتورب" بنسبة 114.78% في الربع الثاني من 2022، مقارنة بصافي ربح نحو 1.43 مليار ريال في الربع الأول من 2022.

وتحولت "ساتورب" للربحية بـ 4.5 مليار ريال في النصف الأول من 2022، مقارنة بخسائر نحو 1.03 مليار ريال في النصف الأول من 2021.