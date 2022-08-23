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أرباح "الدواء" ترتفع 52% إلى 80.7 مليون ريال في الربع الثاني

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شعار شركة الدواء للخدمات الطبية
شعار شركة الدواء للخدمات الطبية
سوق السعودية

أرباح "الدواء" ترتفع 52% إلى 80.7 مليون ريال في الربع الثاني

وتوصي بتوزيع 12.5% أرباحاً نقدية عن النصف الأول

دبي - العربية.نت

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ارتفع صافي أرباح شركة الدواء للخدمات الطبية "الدواء" بنسبة 52.4% في الربع الثاني من 2022، إلى نحو 80.67 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقابل 52.94 مليون ريال في الربع المماثل من 2021.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إنها حققت زيادة في الايرادات في الربع الثاني من عام 2022 قدرها 43.4 مليون ريال وبنسبة 3.4% عن الربع المماثل من العام السابق 2021.

وبلغ إجمالي الأرباح في الربع الثاني من عام 2022 نحو 506.8 مليون ريال بهامش ربح 38.7%، والذي بلغ 457.9 مليون ريال وبهامش ربح 36.2% في الربع المماثل من العام السابق 2021، محققا بذلك زيادة مقدارها 48.8 مليون ريال وبنسبة 10.7% عن الربع الثاني 2021.

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وعلى أساس ربعي، تراجع صافي أرباح "الدواء" بنسبة 7.4% في الربع الثاني من 2022، مقارنة بصافي ربح نحو 87.1 مليون ريال في الربع الأول من 2022.

وارتفعت أرباح شركة الدواء للخدمات الطبية بنسبة 27.3% في النصف الأول من 2022، إلى نحو 167.78 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقابل 131.78 مليون ريال في النصف الأول من 2021.

وفي بيان منفصل، أعلنت شركة الدواء للخدمات الطبية عن توزيع أرباح نقدية مرحلية على المساهمين عن النصف الأول من العام 2022 بإجمالي نحو 106.25 مليون ريال بعدد أسهم مستحقة للأرباح 85 مليون سهم.

وقالت الشركة إن حصة السهم من التوزيع تبلغ 1.25 ريال، بنسبة توزيع إلى قيمة السهم الاسمية 12.5%.

ويكون تاريخ الأحقية 5 سبتمبر 2022، وتاريخ التوزيع 20 سبتمبر 2022.

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