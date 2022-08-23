ارتفاع أرباح "الحمادي" في الربع الثاني 62% إلى 65 مليون ريال

ارتفعت أرباح شركة الحمادي القابضة الفصلية، 61.5%، في الربع الثاني من 2022، إلى 65.1 مليون ريال، مقابل 40.3 مليون ريال، في الربع الثاني من 2021.

وعلى أساس فصلي ارتفعت الأرباح 5.07%، حيث كانت في الربع السابق 61.96 مليون ريال.

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وخلال النصف الأول من 2022، ارتفعت الأرباح 67.5%، إلى 127 مليون ريال، مقابل 75.8 مليون ريال، في النصف الأول من 2021.

وقالت الشركة في بيان نشر على موقع مجموعة "تداول" السعودية، إن ارتقاع أرباح الربع الحالي مقابل الأرباح المحققة في الربع المماثل من 2021، يعود لأسباب من بينها ارتفاع إيرادات قطاع الخدمات الطبية لمستشفى الحمادي النزهة والسويدي وذلك نتيجة زيادة أعداد مرضى العيادات الخارجية ومرضى التنويم للربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق حيث بلغت نسبة النمو في الإيرادات للربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق 25.93%.

كما دعم الأرباح انخفاض مخصص الخسائر الائتمانية المكون خلال الربع الحالي مقارنة بالمكون في الربع المماثل من العام السابق و ذلك استناداً على تحديث البيانات المتعلقة بالمبالغ المتوقع استردادها والمستخدمة في نموذج احتساب الخسائر الائتمانية المتوقعة طبقاً لمتطلبات معيار التقارير المالية الدولي رقم (9) .