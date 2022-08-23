إعمار العقارية: صافي الربح من بيع "نمشي" 629 مليون درهم
بمقابل نقدي 127 مليون درهم
أكدت شركة إعمار العقارية، اليوم الثلاثاء، أن قيمة صفقة بيع "نمشي" إلى شركة نون تمثل 15% من رأسمال شركة إعمار ولذلك يتوجب الحصول على موافقة الجمعية العامة لـ"إعمار" على الصفقة.
وأضافت "إعمار" أنه تم إجراء تقييم للصفقة من قبل "ديليوت" وهي جهة مستقلة معتمدة من هيئة الأوراق المالية والسلع.
كما أكدت إعمار أن التخارج من صفقة "نمشي" يأتي تماشيا مع استراتيجة إعمار لسحب الاستثمارات المتعلقة بالأصول التي لا تعد جوهرية لأعمالها الأساسية، وأنها تنوي استثمار عائدات الصفقة في أعمالها الأساسية في مجال التطوير العقاري.
وأشارت إعمار أن صافي الربح المتوقع من صفقة بيع نمشي سيصل إلى 629 مليون درهم، فيما يبلغ قيمة المقابل النقدي الذي سيتم الحصول عليه بما يزيد عن المبلغ المستثمر 127 مليون درهم.
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