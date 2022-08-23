.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

بلومبرغ: أبل تخطط لتصنيع آيفون 14 في الهند

  • الخط
أبل مناسبة
أبل
أبل

بلومبرغ: أبل تخطط لتصنيع آيفون 14 في الهند

بعد نحو شهرين من الإصدار الأولي للمنتج في الصين

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أفادت وكالة بلومبرغ نيوز اليوم الثلاثاء بأن شركة أبل تخطط لبدء تصنيع هواتف آيفون 14 في الهند بعد نحو شهرين من الإصدار الأولي للمنتج في الصين.

وقال التقرير نقلا عن أشخاص مطلعين إن الشركة تعمل مع الموردين لزيادة الإنتاج في الهند وتقليص التأخر في تصنيع أجهزة آيفون الجديدة، والتي تراوحت من ستة إلى تسعة أشهر في الإصدارات السابقة.

ولم ترد أبل بعد على طلب "رويترز" للتعليق.

وتبحث أبل، التي تصنع معظم أجهزة آيفون الخاصة بها في الصين منذ فترة طويلة، عن بدائل في ظل الصدام بين بكين وواشنطن وبعد أن أدت عمليات الإغلاق لمواجهة كوفيد-19 إلى تعطيل النشاط الاقتصادي في العملاق الآسيوي.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
القضاء اليمني يبدأ محاكمة المتورطين في قضايا إرهاب القضاء اليمني يبدأ محاكمة المتورطين في قضايا إرهاب
اكتشف المزيد