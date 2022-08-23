ثاني أكبر سلسلة دور سينما في العالم تعتزم إعلان إفلاسها

يواجه مالك سلسلة "ريجال سينما" Regal Cinemas، وهي ثاني أكبر دور السينما في العالم، وقتاً عصيبًا، فقد انهارت أسهمه بنسبة تصل إلى 80% في تداولات الجمعة، وذلك بعد تقارير تفيد بأن الشركة الأم تستعد لتقديم ملف إفلاس. ففي تقرير حديث، تحدثت شركة "سين وورلد جروب" البريطانية إلى محامين لتقديم المشورة بشأن عملية الإفلاس في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، وفقًا لتقرير صادر عن صحيفة "وول ستريت جورنال".

وقد تعافى السهم قليلاً، لكنه لا يزال أقل بنسبة 60% عن أسعاره السابقة.

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في وقت سابق من الأسبوع الماضي، قالت شركة "سين وورلد"، إنه على الرغم من "الانتعاش التدريجي للطلب" منذ الربيع الماضي، فإن القبول كان أقل من التوقعات. وألقت الشركة باللوم على قائمة محدودة من الأفلام في قلة رواد السينما، وهو وضع تتوقع أن يستمر حتى نهاية نوفمبر.

وتستكشف السلسلة، التي تمتلك أكثر من 500 دار سينما في جميع أنحاء الولايات المتحدة، كيفية تقليل التزامات ديونها، والتي حذرت من أنها "ستؤدي على الأرجح إلى تخفيف كبير جدًا لمصالح الأسهم الحالية" للمساهمين. وقد كافحت الشركة من أجل البقاء واقفة على قدميها خلال الوباء، عندما اضطرت إلى إغلاق دور السينما في جميع أنحاء العالم. وتكبدت خسارة قدرها 2.7 مليار دولار في عام 2020، وخسارة بلغت نحو 566 مليون دولار في عام 2021.

إنها قصة مماثلة لدور السينما الأخرى. حتى الآن خلال هذا العام، كانت الإيرادات في شباك التذاكر في الولايات المتحدة أقل بنسبة 30% تقريبًا مما كانت عليه قبل الوباء، على الرغم من الانتعاش الكبير. وفي الوقت نفسه، رفضت شركة "سين وورلد"، التعليق بشأن التقارير التي تفيد بأنها تفكر في رفع دعوى الإفلاس.

وفي بيان حديث، أكد مالك "ريجال سينما"، أنه يفكر في رفع دعوى الإفلاس لكنه وعد "بالعمل كالمعتاد" في محاولة لدعم موارده المالية. وقالت الشركة البريطانية، إن "تقديم طلب طوعي بموجب الفصل 11 في الولايات المتحدة" كان أحد الخيارات التي كانت تراجعها في محاولة لتخفيف عبء ديونها.

وقالت الشركة في البيان الصادر ردا على تقارير الأسبوع الماضي: "تتوقع سين وورلد أن تحافظ على عملياتها في المسار العادي حتى وبعد أي ملف، وفي النهاية ستواصل أعمالها على المدى الطويل دون أي تأثير كبير على موظفيها".

وانخفض سهم الشركة بنسبة 20% أخرى في تعاملات جلسة الاثنين. كما ساهمت الأخبار في انخفاض أسهم شركة "إي إم سي"، وهي أكبر سلسلة دور سينما في العالم، بأكثر من 30%.

ومن شأن إيداع الفصل 11 بموجب القانون الأميركي، أن يمنح الشركة مزيدًا من الوقت لإعادة هيكلة ديونها وتقديم اقتراح إلى محكمة الإفلاس، مع الاستمرار في العمل. واستخدمت العديد من الشركات الأميركية الكبيرة الفصل 11 بنجاح لوضع أعمالها على أسس مالية أكثر ثباتًا.

وأكدت الشركة أن أي "صفقة لتقليص المديونية" ستؤدي إلى "إضعاف كبير لحصص الأسهم الحالية" للمساهمين. وأوضحت أن تقييم "سين وورلد" لهذه الخيارات الاستراتيجية لا يزال مستمراً. وسيتم إصدار إعلان آخر إذا ومتى كان ذلك مناسباً".