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مدينة المعرفة تتحول للخسارة بـ 8.6 مليون ريال في الربع الثاني

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مدينة المعرفة الاقتصادية
مدينة المعرفة الاقتصادية
سوق السعودية

مدينة المعرفة تتحول للخسارة بـ 8.6 مليون ريال في الربع الثاني

نتيجة تضمن الربع المماثل من العام السابق 2021 إيرادات أخرى بمبلغ 15.5 مليون ريال

دبي - العربية.نت

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تحولت شركة مدينة المعرفة الاقتصادية إلى الخسارة في الربع الثاني من 2022، بنحو 8.64 مليون ريال، مقارنة بصافي أرباح نحو 4.68 مليون ريال في الربع المماثل من 2021.

وأرجعت مدينة المعرفة الاقتصادية في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، التحول إلى الخسارة نتيجة تضمن الربع المماثل من العام السابق 2021 إيرادات أخرى بمبلغ 15.5 مليون ريال نجمت عن تصفية خطاب ضمان عائد لأحد المقاولين، الأمر الذي لا ينطبق على الربع الثاني من العام الحالي مما أدى لتحقيق الشركة صافي خسارة مقارنة بصافي أرباح محققة خلال نفس الربع من العام السابق.

وقالت إن ذلك على الرغم من زيادة إجمالي الربح في الربع الثاني من العام الحالي بمقدار 2.5 مليون ريال بسبب ارتفاع مبيعات فلل دار الجوار "تاون هاوس"، إلا أن الزيادة في إجمالي الربح قابلها مصاريف تشغيلية للمشاريع الجاري تنفيذها (مشروعي ملتقى مدينة المعرفة وبوابة المدينة).

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وعلى أساس ربعي، ارتفعت خسائر الشركة بنسبة 28.4% في الربع الثاني من 2022، مقارنة بخسائر نحو 6.73 مليون ريال في الربع الأول من 2022.

وارتفعت خسائر مدينة المعرفة الاقتصادية بنسبة 21545% في النصف الأول من 2022، إلى نحو 15.37 مليون ريال مقابل خسائر نحو 71 ألف ريال في النصف الأول من 2021.

وسجلت الشركة خسائر متراكمة نحو 332.25 مليون ريال بنهاية النصف الأول من 2022، ما يعادل 9.79% من رأس المال البالغ 3.39 مليار ريال.

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