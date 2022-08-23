"العقارية" تتحول إلى الربحية وتحقق 45 مليون ريال في الربع الثاني

تحولت الشركة العقارية السعودية إلى الربحية في الربع الثاني، لتحقق 45.3 مليون ريال، مقابل خسائر في الفترة المماثلة من العام السابق 9.17 مليون ريال.

وكانت "العقارية" قد تكبدت 29.45 مليون ريال، خسائر في الربع السابق.

مادة اعلانية

وخلال النصف الأول من 2022، حققت الشركة أرباحا 15.86 مليون ريال، مقابل خسائر 13.72 مليون ريال، في النصف الأول من 2021.

وقالت الشركة إن ارتفاع صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق يعود لعدة أسباب من بينها ارتفاع الايرادات بنسبة 261% وذلك بسبب تسجيل الإيرادات من مبيعات الوحدات السكنية وتسجيل مبيعات قطع أراضٍ خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق.

وانخفضت المصاريف البيعية والتسويقية بمبلغ 7.8 مليون ريال خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق، وذلك بسبب انخفاض مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة وانخفاض مصروفات الحملات الإعلانية.

وذكرت الشركة أن حصة الشركة في أرباح شركة زميلة ارتفعت بمبلغ 2.2 مليون ريال وذلك لتحسن أداء الشركة الزميلة.