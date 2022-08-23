"العقارية" تتحول إلى الربحية وتحقق 45 مليون ريال في الربع الثاني
حققت أرباحا خلال النصف الأول 15.86 مليون ريال
تحولت الشركة العقارية السعودية إلى الربحية في الربع الثاني، لتحقق 45.3 مليون ريال، مقابل خسائر في الفترة المماثلة من العام السابق 9.17 مليون ريال.
وكانت "العقارية" قد تكبدت 29.45 مليون ريال، خسائر في الربع السابق.
وخلال النصف الأول من 2022، حققت الشركة أرباحا 15.86 مليون ريال، مقابل خسائر 13.72 مليون ريال، في النصف الأول من 2021.
وقالت الشركة إن ارتفاع صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق يعود لعدة أسباب من بينها ارتفاع الايرادات بنسبة 261% وذلك بسبب تسجيل الإيرادات من مبيعات الوحدات السكنية وتسجيل مبيعات قطع أراضٍ خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق.
وانخفضت المصاريف البيعية والتسويقية بمبلغ 7.8 مليون ريال خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق، وذلك بسبب انخفاض مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة وانخفاض مصروفات الحملات الإعلانية.
وذكرت الشركة أن حصة الشركة في أرباح شركة زميلة ارتفعت بمبلغ 2.2 مليون ريال وذلك لتحسن أداء الشركة الزميلة.
-
بلومبرغ: أبل تخطط لتصنيع آيفون 14 في الهندبعد نحو شهرين من الإصدار الأولي للمنتج في الصين شركات
-
ثاني أكبر سلسلة دور سينما في العالم تعتزم إعلان إفلاسهايواجه مالك سلسلة "ريجال سينما" Regal Cinemas، وهي ثاني أكبر دور السينما في العالم، وقتاً عصيبًا، فقد انهارت أسهمه بنسبة تصل إلى 80% في تداولات الجمعة، ... شركات
-
أكبر شركات السيارات تتخلص من آلاف الموظفين.. أرقام صادمة!بعضها يتحول إلى السيارات الكهربائية قصص اقتصادية