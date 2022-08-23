"داماك" تدرس استثمار مليار يورو في قطاع التكنولوجيا الألماني

تدرس مجموعة داماك العقارية الإماراتية فرصاً استثمارية متعلقة بمراكز البيانات والتكنولوجيا في ألمانيا بتكلفة تصل إلى مليار يورو.

وتقوم الشركة، التي تتخذ من دبي مقراً لها، حاليًا بالبحث عن شركاء لاقتناص هذه الفرص.

مادة اعلانية

يشار إلى أن داماك كانت قد دخلت عالم مراكز البيانات العام الماضي بإطلاقها Edgnex وهو مزود عالمي للبنية التحتية الرقمية.

كما أنها أعلنت العام الحالي عن نيّتها تسهيل مدفوعات العملة المشفرة وتأسيس D-Labs وهي شركة ستبني مدنًا رقمية في عالم Metaverse.