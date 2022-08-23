سوق دبي
"داماك" تدرس استثمار مليار يورو في قطاع التكنولوجيا الألماني
تقوم حاليًا بالبحث عن شركاء لاقتناص هذه الفرص
تدرس مجموعة داماك العقارية الإماراتية فرصاً استثمارية متعلقة بمراكز البيانات والتكنولوجيا في ألمانيا بتكلفة تصل إلى مليار يورو.
وتقوم الشركة، التي تتخذ من دبي مقراً لها، حاليًا بالبحث عن شركاء لاقتناص هذه الفرص.
مادة اعلانية
يشار إلى أن داماك كانت قد دخلت عالم مراكز البيانات العام الماضي بإطلاقها Edgnex وهو مزود عالمي للبنية التحتية الرقمية.
كما أنها أعلنت العام الحالي عن نيّتها تسهيل مدفوعات العملة المشفرة وتأسيس D-Labs وهي شركة ستبني مدنًا رقمية في عالم Metaverse.
اقرأ أيضاً
-
تحويلات المصريين بالخارج ترتفع 1.6% إلى 31.9 مليار دولار خلال 2021/2022سجلت تحويلات شهر يونيو 2022 نحو 2.8 مليار دولار اقتصاد
-
الصين: فيروس كورونا زاد من انخفاض المواليد والزيجاتذكرت لجنة الصحة الوطنية الصينية إن كوفيد-19 ساهم في انخفاض معدلات الزواج والولادة في البلاد.وقالت إن العديد من النساء يواصلن تأخير خططهن للزواج أو ... اقتصاد
-
"سلامة للتأمين" تتحول للخسارة بـ 60.1 مليون ريال في الربع الثانيخسائرها المتراكمة بلغت 228.66 مليون ريال بنهاية النصف الأول شركات
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية