"سلامة للتأمين" تتحول للخسارة بـ 60.1 مليون ريال في الربع الثاني
خسائرها المتراكمة بلغت 228.66 مليون ريال بنهاية النصف الأول
تحولت شركة سلامة للتأمين التعاوني إلى تحقيق خسائر بنحو 60.07 مليون ريال في الربع الثاني من 2022، قبل الزكاة، مقارنة بصافي ربح نحو 80 مليون ريال في الربع الثاني من 2021.
وقالت سلامة للتأمين التعاوني، في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن التحول للخسارة في الربع الثاني من العام الحالي، على أساس سنوي، يعود بشكل رئيسي إلى ارتفاع العجز من عمليات التأمين بنسبة 2185% وذلك نتيجة لارتفاع صافي المطالبات المتكبدة بنسبة 79.12%.
وأضافت أن التحول للخسارة يعود أيضاً إلى الزيادة في مصاريف الاكتتاب الأخرى بنسبة 41% وانخفاض صافي أرباح استثمارات أموال المساهمين بنسبة 90% للربع الثاني من العام الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق، على الرغم من ارتفاع صافي أقساط التأمين المكتتبة بنسبة 68.53% وارتفاع صافي أرباح استثمارات حملة الوثائق بنسبة 501.98% وذلك للربع الثاني من العام الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق.
وتفاقمت خسائر الشركة على أساس ربعي، بنسبة 780.17% في الربع الثاني من 2022، مقارنة بخسائر نحو 6.83 مليون ريال في الربع الأول من 2022.
وتحولت الشركة إلى تحقيق خسائر في النصف الأول من 2022، بنحو 66.9 مليون ريال قبل الزكاة، مقارنة بأرباح نحو 144 مليون ريال في النصف الأول من 2021.
وبلغت الخسائر المتراكمة للشركة بنهاية النصف الأول من 2022 نحو 228.66 مليون ريال تعادل نسبة 91.47% من رأس المال البالغ 250 مليون ريال.
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