أجيليتي الكويتية تتوصل لتسوية مع الجيش الأميركي بشأن مطالبات

قالت شركة أجيليتي الكويتية للمخازن العمومية اليوم الأربعاء، إنها توصلت لتسوية مع الجيش الأميركي بشأن مطالبات لكلا الطرفين تتعلق بعقود تعود إلى 2004 و2005.

وقالت الشركة في بيان لبورصة الكويت إن التسوية تتعلق بمطالبات الطرفين بشأن "عقد الخدمات اللوجستية والإدارية الذي منحته سلطة التحالف المؤقتة في 6 يونيو/حزيران 2004 إلى أجيليتي وعقد إنشاء مخزن توزيع في الكويت مع وكالة لوجستيات الدفاع الأميركية بتاريخ 1 سبتمبر/أيلول 2005".

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وأضاف البيان أنه "ونتيجة التسوية تنازل الجيش الأميركي عن مطالبته لأجيليتي بقيمة تقارب 81 مليون دولار كما تنازلت أجيليتي عن مطالباتها ضد الجيش الأميركي بموجب عقد الخدمات اللوجستية والإدارية وتم الاتفاق على سداد الجانب الأميركي مبلغ 17.7 مليون دولار للشركة بموجب عقد إنشاء مخزن توزيع في الكويت".

وقال البيان "ستسجل أجيليتي قيمة 17.7 مليون دولار .. كدخل في بيان الأرباح والخسائر".