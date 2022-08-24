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أرباح "دار الأركان" تقفز 313% إلى 92.6 مليون ريال في الربع الثاني

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دار الأركان تدرس طرح صكوك
شركة دار الأركان
سوق السعودية

أرباح "دار الأركان" تقفز 313% إلى 92.6 مليون ريال في الربع الثاني

نتيجة ارتفاع مبيعات العقارات

دبي - العربية.نت

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ارتفع صافي أرباح شركة دار الأركان للتطوير العقاري بنسبة 312.6% في الربع الثاني من 2022، ليصل إلى نحو 92.58 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقابل 22.44 مليون ريال في الربع الثاني من 2021.

وقالت "دار الأركان" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن زيادة صافي الأرباح في الربع الثاني من 2022، على أساس سنوي، تعود بصفة رئيسية إلى ارتفاع مبيعات العقارات.

وأضافت أن الارتفاع في مصاريف التشغيل، بالإضافة إلى انخفاض إيرادات التأجير وانخفاض إيرادات الاستثمارات في الشركات الزميلة مع انخفاض الإيرادات الأخرى غير التشغيلية المحققة من المرابحات الإسلامية، قد تم تعويضه بانخفاض تكلفة التمويل بالإضافة إلى عائدات بيع الاستثمارات في الشركات الزميلة وكان له الأثر على صافي الربح.

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وعلى أساس ربعي، انخفض صافي أرباح "دار الأركان" بنسبة 58.1% في الربع الثاني من 2022، مقارنة بصافي ربح نحو 221.02 مليون ريال في الربع الأول من 2022.

وخلال النصف الأول من 2022، ارتفع صافي أرباح "دار الأركان" بنسبة 515.4% إلى نحو 313.6 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقابل نحو 50.96 مليون ريال في النصف الأول من 2021.

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