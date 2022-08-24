ارتفاع أرباح "أسواق المزرعة" في الربع الثاني 19% إلى 5.4 مليون ريال

ارتفعت أرباح ا لشركة السعودية للتسويق "أس واق المزرعة"، الفصلية 19%، في الربع الثاني من 2021، إلى 5.38 مليون ريال، مقابل 4.5 مليون ريال في الربع الثاني من 2021.

وعلى أساس فصلي تراجعت الأرباح 12.8%، حيث كانت في الربع السابق 6.1 مليون ريال.

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وفي بيان نشر على موقع مجموعة تداول السعودية قالت "أسواق المزرعة"، إن سبب الارتفاع فى صافى الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق لأ سباب من بينها ارتفاع إيرادات الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بمبلغ 35.4 مليون ريال نتيجة لارتفاع إيرادات فروع أسواق المزرعة للربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.

وأضافت أنه تم تحقيق زيادة في الإيرادات الخاصة بقطاع المدن الترفيهية ذات هامش الربح المرتفع للربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، علماً أن مصاريف البيع والتوزيع للربع الحالي ارتفعت مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بمبلغ 7.6 مليون ريال.

وعن سبب انخفاض الأرباح في الربع الثاني من 2022، مقارنة بالربع السابق عليه، قالت "أسواق المزرعة"، إن هذا يعود لارتفاع مصاريف البيع والتوزيع للربع الحالي مقارنة بالربع السابق بمبلغ 5.6 مليون ريال على الرغم من ارتفاع إيرادات الربع الحالي مقارنة بالربع السابق بمبلغ 13.6 مليون ريال

وأوضحت أن صافي التكاليف والأعباء غير التشغيلية المحملة على أرباح الربع الحالي بمبلغ 10.2 مليون ريال مقارنة بمبلغ 7.1 مليون ريال والذي يمثل صافي التكاليف والأعباء غير التشغيلية المحملة على أرباح الربع السابق.

وخلال النصف الأول من 2022، حققت الشركة أرباحا 11.6 مليون ريال، مقابل 8 .7 مليون ريال، في النصف الأول من 2021، بنمو 31.6%.