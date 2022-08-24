خسائر "سيرا" تتراجع 31.3% إلى 68 مليون ريال في الربع الثاني
بدعم من ارتفاع القيمة الإجمالية للحجوزات بنسبة 108%
أظهرت النتائج المالية الأولية لمجموعة سيرا القابضة تراجع خسائرها بنسبة 31.3% في الربع الثاني من 2022، إلى 68 مليون ريال، مقارنة بخسائر نحو 99 مليون ريال في الربع المماثل من 2021.
وقالت المجموعة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن القيمة الإجمالية للحجوزات لمجموعة "سيرا" ارتفعت بنسبة 108% للربع الثاني من عام 2022 لتصل إلى 2.5 مليار ريال مقارنة بـ 1.2 مليار ريال في الربع الثاني من عام 2021، ويعود ذلك إلى ارتفاع الطلب على السفر وتعافي القطاع وانتعاش حركة السفر داخل وخارج المملكة العربية السعودية.
وعلى أساس ربعي، ارتفعت خسائر الشركة بنسبة 7.9% في الربع الثاني من 2022، مقارنة بخسائر نحو 63 مليون ريال في الربع الأول من 2022.
وانخفضت خسائر مجموعة سيرا القابضة بنسبة 43.04% في النصف الأول من 2022، إلى 131 مليون ريال، مقارنة بخسائر نحو 230 مليون ريال في النصف الأول من 2021.
ووصلت القيمة الإجمالية للحجوزات لمجموعة "سيرا" إلى 4.1 مليار ريال في النصف الأول من عام 2022، بزيادة قدرها 105% مقارنة بـ 2 مليار لنفس الفترة من عام 2021.
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