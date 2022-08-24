"صافولا" تربح 213.8 مليون ريال في الربع الثاني من 2022 بزيادة 6.9%

ارتفع صافي أرباح مجموعة صافولا بنسبة 6.9% في الربع الثاني من 2022، إلى نحو 213.8 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بأرباح نحو 200 مليون ريال في الربع المماثل من 2021.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن الزيادة في صافي الربح بالربع الثاني من 2022، على أساس سنوي، تعود بشكل رئيسي إلى الارتفاع في إجمالي الربح والذي يعود بشكل رئيسي إلى تحسن هوامش الربحية نتيجة ارتفاع حجم المبيعات في قطاع تصنيع الأغذية، وارتفاع حصة المجموعة في أرباح شركات زميلة.

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وأضافت أنه تم تسجيل الارتفاع في صافي الربح على الرغم من ارتفاع المصاريف التشغيلية، وارتفاع صافي تكلفة التمويل، وارتفاع مصروفات الزكاة وضريبة الدخل.

وعلى أساس ربعي، انخفض صافي أرباح المجموعة بنسبة 21.08% في الربع الثاني من 2022، مقارنة بصافي ربح نحو 270.9 مليون ريال في الربع الأول من 2022.

وارتفعت أرباح مجموعة صافولا بنسبة 36.97% في النصف الأول من 2022، لتصل إلى 484.6 مليون ريال، مقارنة بنحو 353.8 مليون ريال في النصف الأول من 2021.

وبلغت إيرادات المجموعة 14.4 مليار ريال خلال فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022 مقارنة بإيرادات بلغت 11.9 مليار ريال لنفس الفترة من العام السابق، أي بزيادة بلغت 21%.