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أرباح المملكة القابضة ترتفع 3.6% إلى 427 مليون ريال في الربع الثاني

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شعار شركة المملكة القابضة
سوق السعودية

أرباح المملكة القابضة ترتفع 3.6% إلى 427 مليون ريال في الربع الثاني

بسبب الزيادة في دخل التوزيعات وإيرادات الفنادق والإيرادات التشغيلية الأخرى

دبي - العربية.نت

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ارتفع صافي أرباح شركة المملكة القابضة بنسبة 3.61% في الربع الثاني من 2022، إلى نحو 427.15 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بنحو 412.25 مليون ريال في الربع المماثل من 2021.

وقالت المملكة القابضة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن ارتفاع صافي الربح في الربع الثاني من 2022، على أساس سنوي، يعود إلى الزيادة في دخل التوزيعات وكذلك إيرادات الفنادق والإيرادات التشغيلية الأخرى، بالإضافة إلى ارتفاع المكاسب الأخرى وانخفاض مصروف الزكاة.

وأضافت أن ذلك على الرغم من ارتفاع التكاليف التشغيلية للفنادق وأخرى وأيضا انخفاض حصة الشركة من نتائج الشركات المستثمر بها بطريقة حقوق الملكية وارتفاع المصاريف الإدارية والعمومية والتسويقية بالإضافة إلى ارتفاع مصاريف الأعباء المالية وانخفاض مكاسب استثمارات من خلال الربح والخسارة وكذلك ارتفاع مصروف ضريبة الدخل.

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وعلى أساس ربعي، انخفض صافي أرباح المملكة القابضة بنسبة 92.8% في الربع الثاني من 2022، مقارنة بصافي ربح نحو 5.93 مليار ريال في الربع الأول من 2022.

وقفزت أرباح المملكة القابضة بنسبة 1162.2% في النصف الأول من 2022، إلى نحو 6.35 مليار ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بنحو 503.3 مليون ريال في النصف الأول من 2021.

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