ارتفاع أرباح "المعمر" في الربع الثاني 24.5% إلى 16.8 مليون ريال

ارتفعت أرباح شركة المعمر لأنظمة المعلومات، الفصلية 24.5%، في الربع الثاني من 2022، إلى 16.85 مليون ريال، مقابل 13.53 مليون ريال في الربع الثاني من 2021.

وعلى أساس فصلي ارتفعت الأرباح 266.3%، حيث كانت في الربع السابق 4.6 مليون ريال.

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وفي بيان نشر على موقع مجموعة تداول السعودية قالت "ام آي اس"، إن سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق لأسباب من بينها تسجيل ارتفاع في الايرادات خلال الربع الحالي من العام 2022م حيث بلغت الإيرادات خلال الربع الحالي 171.03 مليون ريال مقابل 148.16 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي بزيادة بلغت 15%.

كما سجلت الشركة إجمالي أرباح بلغت 48،21 مليون ريال خلال الربع الحالي مقابل 34،85 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي بزيادة بلغت 38%.

ويعزى السبب للارتفاع نتيجة لنمو الإيرادات وتحسين الكفاءة التشغيلية في جميع قطاعات الأعمال.

وخلال النصف الأول من 2022، حققت الشركة صافي أرباح 21.45 مليون ريال، مقابل 22.83 مليون ريال، في النصف الأول من 2021، بتراجع 6%.

وأرجعت الشركة تراجع الأرباح في النصف الأول من 2022، إلى الانخفاض في نتائج الربع الأول مع زيادة في النفقات التشغيلية بما في ذلك الزيادة في تعويضات الموظفين والأتعاب المهنية لطرف ثالث ونفقات التسويق وزيادة في مخصص الزكاة خلال النصف الحالي من العام.