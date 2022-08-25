"إعمار المدينة الاقتصادية" ترفع خسائرها الفصلية 38.7% لـ247 مليون ريال
بلغت خسائر النصف الأول من 2022 نحو 408 ملايين ريال
تكبدت شركة إعمار المدينة الإقتصادية خسائر فصلية في الربع الثاني من 2022، بلغت 247 مليون ريال، مقارنة بخسارة 178 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق بارتفاع 38.7%.
وتعود أسباب ارتفاع الخسائر خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى عوامل من بينها انخفاض دخل التبرعات خلال الربع الثاني من عام 2022 من شركة لوكهيد مارتن مقابل خسائر شركة إعمار المعارف بمبلغ 14 مليون ريال، بسبب استنفاذ مجموع تبرعات لوكهيد مارتن خلال عام 2021.
كما انخفضت مكاسب بيع العقارات الاستثمارية بمبلغ 3 ملايين ريال، بشكل الرئيسي بسبب انخفاض طلبات الشراء في المشاريع السكنية والصناعية خلال الربع الحالي.
وتراجع إطفاء مكونات التمويل الجوهرية بمبلغ 5 ملايين ريال، بشكل الرئيسي بسبب انخفاض طلبات الشراء في المشاريع السكنية والصناعية.
وبلغت الخسائر في النصف الأول من 2022، نحو 408 ملايين ريال، مقابل خسائر 359 مليون ريال، في النصف الأول من 2021، بزيادة في قيمة الخسائر 9.6%.
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