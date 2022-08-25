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"الأهلي ريت 1" يحقق صافي أرباح 37.8 مليون ريال في النصف الأول من 2022

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الأهلي ريت 1
الأهلي ريت 1
سوق السعودية

"الأهلي ريت 1" يحقق صافي أرباح 37.8 مليون ريال في النصف الأول من 2022

الدخل من العمليات التشغيلية بلغ 50.8 مليون ريال

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

ارتفعت أرباح صندوق الأهلي ريت 1 بنسبة 2%، إلى 37.8 مليون ريال (0.28 ريال/للوحدة) بنهاية النصف الأول من عام 2022، مقابل أرباح بلغت قيمتها 37.2 مليون ريال في النصف الأول من 2021.

وبلغ الدخل من العمليات التشغيلية 50.8 مليون ريال في النصف الأول من عام 2022، مقابل 49.9 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام السابق.

وبلغ إجمالي المصاريف والأتعاب 11.8 مليون ريال، والعائد على الفترة 2.75%.

وقالت "الأهلي المالية" إن صافي قيمة الوحدة بالقيمة العادلة بلغ 10.61 ريال.

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