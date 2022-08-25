Tridge تجمع 37 مليون دولار.. لتصبح أحدث شركة يونيكورن تابعة لـ"سوفت بنك"

جمعت منصة التجارة الزراعية والغذائية Tridge ومقرها سيول في كوريا الجنوبية 37 مليون دولار في تمويل من السلسلة D ليصل مجموع الاستثمارات في الشركة إلى 112 مليون دولار.

وبعد الجولة التمويلية الأخيرة تم تقييمها عند 2.7 مليار دولار، لتصبح أحدث شركة يونيكورن ناشئة ضمن مظلة سوفت بنك.

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وتأسست Tridge عام 2015 ونمت إلى منصة عالمية لتجارة المواد الغذائية والسلع وتعمل في 90 دولة.

وتخطط لاستخدام التمويل الجديد للمزيد من التوسع في الخارج وإضافة خدمات جديدة.