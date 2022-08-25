شركات ناشئة
Tridge تجمع 37 مليون دولار.. لتصبح أحدث شركة يونيكورن تابعة لـ"سوفت بنك"
أصبح تقييمها عند 2.7 مليار دولار
جمعت منصة التجارة الزراعية والغذائية Tridge ومقرها سيول في كوريا الجنوبية 37 مليون دولار في تمويل من السلسلة D ليصل مجموع الاستثمارات في الشركة إلى 112 مليون دولار.
وبعد الجولة التمويلية الأخيرة تم تقييمها عند 2.7 مليار دولار، لتصبح أحدث شركة يونيكورن ناشئة ضمن مظلة سوفت بنك.
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وتأسست Tridge عام 2015 ونمت إلى منصة عالمية لتجارة المواد الغذائية والسلع وتعمل في 90 دولة.
وتخطط لاستخدام التمويل الجديد للمزيد من التوسع في الخارج وإضافة خدمات جديدة.
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