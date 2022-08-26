أرباح "سي آي كابيتال" ترتفع إلى 341 مليون جنيه في النصف الأول

تضاعف صافي أرباح شركة سي آي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، المصرية، إلى 341 مليون جنيه، بعد الضرائب وحقوق الأقلية في النصف الأول من عام 2022، مقارنة بنحو 172 مليون جنيه خلال النصف الأول من 2021، بزيادة نحو الضعف بعد تسجيلها إجمالي إيرادات 1.612 مليار جنيه.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لسي آي كابيتال القابضة، هشام جوهر، في بيان، إن نموذج أعمال الشركة استمر في إظهار قوته على كافة الأصعدة المالية والتشغيلية، حيث استمرت الشركة في تحقيق نتائج إيجابية عبر كل قطاعات أعمال بنك الاستثمار والخدمات المالية غير المصرفية على حد سواء، مشيراً إلى تمديد تسهيلات ائتمانية إضافية بواقع 5.7 مليار جنيه.

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وبلغ إجمالي محفظة التمويل 15.4 مليار جنيه، بارتفاع سنوي بنسبة 36%، مدعومًا بارتفاع قوي في أنشطة التمويل غير المصرفي لكافة الشركات التابعة التي ساهمت في تحقيق 81% من إجمالي الإيرادات خلال النصف الأول من العام.

وبلغ صافي دخل الفائدة 582 مليون جنيه، بارتفاع 41% مقارنة بالعام السابق، بينما بلغ هامش صافي دخل الفائدة 8.7%.

من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة شركة سي آي كابيتال، محمود عطا الله، إن ربحية الشركة وقوة مركزها المالي يمكنها من الاستمرار في تنويع خدماتها سواء على صعيد بنوك الاستثمار أو الخدمات المالية غير المصرفية، والاستثمار في تطوير وتنمية مهارات فريق العمل مع السعي الدائم للمحافظة على معدلات ربحية الشركة.