بنك أبوظبي التجاري يعين بنوكا لبيع سندات خضراء لأول مرة

أظهرت وثيقة أن بنك أبوظبي التجاري، ثالث أكبر بنوك الإمارات العربية المتحدة، عيَّن مجموعة من البنوك لبيع سندات خضراء لأول مرة، مقومة بالدولار الأميركي.

وأظهرت مذكرة للمستثمرين تعيين بنكي باركليز وآي.إن.جي مستشارين مشتركين لهيكلة الاستدامة. وسينضم إليهما كمديرين مشتركين ومديرين للدفاتر كل من بنك أبوظبي التجاري وبنك أوف أميركا سيكيوريتيز وجيه.بي مورجان وميزوهو وإس.إم.بي.سي نيكو.

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وسترتب البنوك سلسلة من الاجتماعات مع المستثمرين بدءا من يوم الاثنين. وسيتبع ذلك إصدار من السندات الخضراء الممتازة غير المضمونة بالحجم القياسي، مما يعني أنها لن تقل على الأرجح عن 500 مليون دولار.

وستمول عائدات بيع السندات المزمعة أو تعيد تمويل قروض خضراء مؤهلة بموجب إطار عمل السندات الخضراء لبنك أبوظبي التجاري.