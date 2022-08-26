مودرنا تقاضي فايزر - بيونتيك بتهمة التعدي على براءة الاختراع بشأن لقاح كورونا

قالت شركة مودرنا، اليوم الجمعة، إنها قررت مقاضاة شركتي اللقاحات المنافسة "فايزر - بيونتيك"، بزعم أنهم انتهكوا براءات اختراعها في تطوير اللقاح الخاص بهم لكوفيد-19.

وقالت مودرنا في بيان: "تعتقد مودرنا أن لقاح كوفيد-19 من شركة "فايزر - بيونتيك" ينتهك براءات الاختراع التي قدمتها شركة مودرنا بين عامي 2010 و2016 والتي تغطي تقنية mRNA التأسيسية لشركة مودرنا".

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وتطالب الدعوى القضائية، بتعويضات مالية غير محددة، وذلك أمام المحكمة الجزئية الأميركية في ولاية ماساتشوستس ومحكمة دوسلدورف الإقليمية في ألمانيا.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة مودرنا، ستيفان بانسل، إن إقامة الدعاوي القضائية يأتي لحماية منصة التكنولوجيا المبتكرة mRNA والتي استثمرت فيها الشركة مليارات لإنشائها.

كانت شركة الأدوية البيولوجية الألمانية CureVac قد رفعت دعوى قضائية ضد شركة بيونتيك، مطالبة "بتعويض عادل" عن انتهاك مزعوم لحقوق الملكية الفكرية المتعلقة بتقنية mRNA التي تم استخدامها لتطوير لقاح كوفيد-19 من قبل شركة BioNTech وشريكتها Pfizer.