.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

أرباح سينوبك الصينية ترتفع 11% إلى 6.5 مليار دولار في النصف الأول

  • الخط
اقتصاد الصين

أرباح سينوبك الصينية ترتفع 11% إلى 6.5 مليار دولار في النصف الأول

إنتاج الشركة للنفط والغاز ارتفع بنسبة 2.9% خلال النصف الأول

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

ارتفعت أرباح شركة سينوبك المملوكة للحكومة الصينية، بنسبة 11% في النصف الأول من هذا العام لتصل إلى 44.5 مليار يوان (6.5 مليار دولار).

وارتفع إنتاج سينوبك للنفط والغاز بنسبة 2.9% خلال هذه الفترة، فيما زاد إنتاج الوقود بنسبة 7.4% على الرغم من عمليات الإغلاق في الصين بسبب تفشي فيروس كورونا.

وأشارت الشركة إلى تراجع الطلب المحلي، لكن ارتفاع الأسعار عوض تأثير تراجع الطلب.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
الاستخبارات الأميركية تحقق في اختراق فتاة مشبوهة لدائرة ترمب المقربة الاستخبارات الأميركية تحقق في اختراق فتاة مشبوهة لدائرة ترمب المقربة
اكتشف المزيد