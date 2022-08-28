أرباح سينوبك الصينية ترتفع 11% إلى 6.5 مليار دولار في النصف الأول

ارتفعت أرباح شركة سينوبك المملوكة للحكومة الصينية، بنسبة 11% في النصف الأول من هذا العام لتصل إلى 44.5 مليار يوان (6.5 مليار دولار).

وارتفع إنتاج سينوبك للنفط والغاز بنسبة 2.9% خلال هذه الفترة، فيما زاد إنتاج الوقود بنسبة 7.4% على الرغم من عمليات الإغلاق في الصين بسبب تفشي فيروس كورونا.

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وأشارت الشركة إلى تراجع الطلب المحلي، لكن ارتفاع الأسعار عوض تأثير تراجع الطلب.