اقتصاد الصين
أرباح سينوبك الصينية ترتفع 11% إلى 6.5 مليار دولار في النصف الأول
إنتاج الشركة للنفط والغاز ارتفع بنسبة 2.9% خلال النصف الأول
ارتفعت أرباح شركة سينوبك المملوكة للحكومة الصينية، بنسبة 11% في النصف الأول من هذا العام لتصل إلى 44.5 مليار يوان (6.5 مليار دولار).
وارتفع إنتاج سينوبك للنفط والغاز بنسبة 2.9% خلال هذه الفترة، فيما زاد إنتاج الوقود بنسبة 7.4% على الرغم من عمليات الإغلاق في الصين بسبب تفشي فيروس كورونا.
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وأشارت الشركة إلى تراجع الطلب المحلي، لكن ارتفاع الأسعار عوض تأثير تراجع الطلب.
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