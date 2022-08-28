"إعمار مصر" تستحوذ على 25% من شركة إيغل هيلز لإدارة المشروعات

أعلنت شركة إعمار مصر للتنمية، استحواذها على 25% من أسهم رأسمال شركة "إيغل هيلز مصر" لإدارة المشروعات والاستثمار.

وأفادت "إعمار مصر"، في بيان نشر على موقع البورصة المصرية، أنها وقعت عقد شراكة مع "إيغل هيلز مصر" في مشروع سكني سياحي تجاري في منطقة الساحل الشمالي.

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وذكرت "إعمار مصر"، أن الشراكة ستتم عن طريق شراء أسهم بنسبة 25% من أسهم الشركة بالقيمة الإسمية للسهم.

الجدير بالذكر أن الأرباح نصف السنوية لـ "إعمار مصر" قفزت بنسبة 132% إلى 3 مليارات جنيه.