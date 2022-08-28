.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

"إعمار مصر" تستحوذ على 25% من شركة إيغل هيلز لإدارة المشروعات

  • الخط
البورصة المصرية

"إعمار مصر" تستحوذ على 25% من شركة إيغل هيلز لإدارة المشروعات

توقيع عقد شراكة بشأن مشروع سكني سياحي تجاري في منطقة الساحل الشمالي

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت شركة إعمار مصر للتنمية، استحواذها على 25% من أسهم رأسمال شركة "إيغل هيلز مصر" لإدارة المشروعات والاستثمار.

وأفادت "إعمار مصر"، في بيان نشر على موقع البورصة المصرية، أنها وقعت عقد شراكة مع "إيغل هيلز مصر" في مشروع سكني سياحي تجاري في منطقة الساحل الشمالي.

وذكرت "إعمار مصر"، أن الشراكة ستتم عن طريق شراء أسهم بنسبة 25% من أسهم الشركة بالقيمة الإسمية للسهم.

الجدير بالذكر أن الأرباح نصف السنوية لـ "إعمار مصر" قفزت بنسبة 132% إلى 3 مليارات جنيه.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
جدل في الشارع التركي بعد توقيف مطربة شهيرة.. لماذا؟ جدل في الشارع التركي بعد توقيف مطربة شهيرة.. لماذا؟
اكتشف المزيد