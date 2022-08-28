عمومية "جبل عمر" توافق على زيادة رأس مالها إلى 11.55 مليار ريال

وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة جبل عمر للتطوير في اجتماعها يوم الخميس 25 أغسطس على توصية مجلس إدارة الشركة بزيادة رأس مالها من 9.29 مليار ريال إلى 11.55 مليار ريال عن طريق تحويل الديون المستحقة على الشركة لصندوق الإنماء مكة العقاري والبالغ قيمتها 5.30 مليار ريال.

وقالت الشركة في بيان نشر على موقع مجموعة تداول السعودية، الجمعية العمومية أقرت توصية مجلس إدارة الشركة بزيادة رأس مالها من 9.29 مليار ريال، إلى 11.54 مليار ريال وزيادة عدد الأسهم من 929.4 مليون سهم إلى 1.15 مليار سهم، والتي تمثل زيادة بنسبة 24.22% في رأس المال الحالي للشركة لغرض تحويل جميع الديون المستحقة عليها لصندوق الإنماء مكة العقاري (بصفته الدائن) وذلك عن طريق إصدار (0.442) سهم عادي جديد في الشركة لمالكي وحدات الصندوق مقابل كل وحدة يملكونها في الصندوق.

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و‌وافقت الجمعية العمومية على التعديلات المقترحة على النظام الأساس للشركة المتعلقة بالصفقة، وتفويض مجلس إدارة الشركة، أو أي شخص مفوض من قبل مجلس الإدارة، بإصدار أي قرار أو اتخاذ أي إجراء قد يكون ضروريًا لتنفيذ أي من القرارات ذات الصلة.

‌وتم إقرار تعيين مازن فواز بغدادي – عضو مستقل - بمجلس الإدارة في المركز الجديد، ابتداءً من تاريخ موافقة الجمعية العامة وحتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 29 يونيو 2024م ويعتبر هذا التعيين كجزء من شروط إبرام الصفقة.