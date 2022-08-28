"عطاء التعليمية" تعلن بدء تشغيل مجمع مدارس العلم العالمية الجديد بحي الورود
أعلنت شركة عطاء التعليمية عن انتقال مجمع مدارس العلم العالمية بحي السليمانية إلى مجمع تعليمي جديد بحي الورود بداية من العام الدراسي 2023/2022م الموافق 2022/08/28م.
ويقع المجمع التعليمي في حي الورود بمدينة الرياض وهو على أرض مساحتها 11.557 متر مربع ومسطحات بناء تبلغ 15.000 متر مربع.
وقالت الشركة في بيان نشر على موقع مجموعة تداول السعودية، إن المجمع التعليمي يقدم خدماته وفقاً للمنهج الدولي الأميركي لمراحل رياض الأطفال والابتدائي والمتوسط والثانوي للبنين والبنات.
ويأتي الانتقال ضمن خطة الشركة لنقل مدارسها الخاضعة لبرنامج "تدرج" إلى مباني تعليمية نموذجية إضافة إلى زيادة الطاقة الاستيعابية للطلاب وفق استراتيجية الشركة للتوسع.
وذكرت أن الأثر المالي لافتتاح المجمع سوف يظهر اعتبارا من الربع الأول من العام المالي 2023م.
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