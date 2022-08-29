التخطيط للتقاعد وسط تقلبات الأسواق

كشف استبيان BlackRock للتقاعد لعام 2022 أنّ 69% من مخططي التقاعد يتخوفون حالياً من تآكل مدخرات عملائهم بالتضخم، وقد غير تفشي جائحة كورونا النظرة للوظائف، حيث توجه الكثير من الموظفين إلى التقاعد المبكر.

وبعد أكثر من عامَين على ارتفاع التضخم وتقلب الأسواق وانتشار جائحة كورونا حول العالم، تنبه المدخرون إلى أهمية حماية أموال التقاعد والاستعداد لغموض الأسواق.

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ما هو التخطيط للتقاعد؟

التخطيط للتقاعد هو تحديد أهداف التقاعد وإعداد الاستراتيجيّات الماليّة المناسبة لتحقيقها عبر ادخار المال مع الوقت وتنميته بالاستثمار لتغطية نفقات ما بعد التقاعد.

يحدّد التخطيط للتقاعد مصادر الدخل كالضمان الاجتماعي والأصول والمدّخرات وغيرها، وكيفية إدارة الأصول والنفقات والمخاطر. ويشمل أيضاً الجوانب الماليّة للمعيشة وخيارات أساليب الحياة كسنّ التوقّف عن العمل ومكان الإقامة عند التقاعد.

كيفيّة التخطيط للتقاعد

عادةً ما يزيد الإنفاق في الأعوام الأولى من التقاعد لازدياد أوقات الفراغ والعطل، وترتفع مصاريف الرعاية الصحية مع تقدّم السن، ومن المهمّ إذاً البدء في التخطيط للتقاعد في أبكر وقت ممكن للحصول على وقتٍ أكثر لتحقيق الأهداف، كما ينبغي أن يحدّد السن المحتمل للتقاعد والدخل المطلوب بناء على النفقات الحاليّة والتضخّم المتوقّع للحفاظ على مستوى المعيشة.

أهمّ جزء من التخطيط للتقاعد هو الادخار ثمّ استثمار الأموال لتحقيق الأهداف الماليّة. ويلعب توزيع الأصول وتنويعها في المحفظة دوراً أساسيّاً في تحديد المخاطر الاستثمارية ونمو الأصول استعداداً للتقاعد.

الاستثمار لحماية الثروة للتقاعد

وترى شركة The Family Office المتخصصة في مجال إدارة الثروات في منطقة الخليج أنّ العائلات الثريّة تُخاطر بفقدان ثروتها من دون استراتيجيّة مناسبة للتقاعد.

وكشفت أنّ المشورة الماليّة السليمة للتقاعد تحمي الثروة من انعدام التخطيط والضرائب والاستثمارات الفاشلة والنزاعات العائليّة، كما من التضخّم والأزمات الماليّة وغيرها.

وتساعد The Family Office عملاءها في التخطيط للتقاعد بحلول استثمارية مخصّصة توفر دخلاً وافراً للحفاظ على مستوى معيشتهم بعد التقاعد. وأطلقت الشركة في 2022 منصّة رقمية تتيح للمستثمرين الاطلاع على فرص عالميّة في الأسواق الخاصّة وإنشاء محفظة مخصّصة وتصوّر أدائها لأكثر من 10 أعوام.

تتميّز المنصة بأدواتها التفاعليّة التي تسمح للمستثمر بإنشاء محفظة وتصوّر أداءها في غضون دقائق. ويتمكّن المستثمر من الاطلاع على مجموعة من الأفكار والتحليلات الاستثمارية بمجرّد إنشاء حساب عبر هذه المنصة الابتكاريّة، كما يصل إلى فرص عالميّة تقتصر عادةً على كبار المستثمرين ويُنشئ محفظة متوافقة مع أسلوبه الاستثماري وقدرته على تحمّل المخاطر.