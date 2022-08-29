سوق السعودية
حريق في مصنع تابع لـ"سبكيم" أثناء التشغيل التجريبي
الشركة تعمل على تقييم كامل للأضرار الناتجة عن هذا الحريق
أعلنت شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات "سبكيم"، عن وقوع حريق، صباح اليوم الاثنين، في مصنع لأحد شركاتها التابعة "الشركة السعودية للمنتجات المتخصصة" بمدينة حائل، وذلك أثناء فترة التشغيل التجريبي.
وأوضحت الشركة في بيان لها على "تداول السعودية"، أن الحريق لم يُسفر عن وجود أي إصابات أو خسائر بشرية، مضيفة أنها تقوم حالياً بالتحقق من أسباب الحادث، وتعمل على تقييم كامل للأضرار الناتجة عن هذا الحريق.
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وأضافت أن كافة مواقع الشركة مغطاة بالتأمين اللازم والتي سيتم أخذها بالاعتبار عند تقييم الأضرار.
وذكرت أنها ستُعلن لاحقاً عن أية تطورات أخرى حيال ذلك.
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