هواوي: اتفقنا مع 3 شركات مصرية على استخدام حلولها للطاقة الشمسية

قال مسؤول بشركة هواوي مصر، اليوم الاثنين، إن ثلاث شركات مصرية اتفقت معها على الحصول على منتجاتها لحلول الطاقة الشمسية التي تدمج تقنيات الطاقة الإلكترونية والرقمية.

وقال مدير تطوير أعمال قطاع الطاقة الشمسية بمجموعة أعمال الطاقة الرقمية في هواوي مصر، محمد عبد الستار، إنه من المقرر توقيع العقود مع الشركات الثلاث للاعتماد على منتجاتها في توليد الكهرباء من الألواح الشمسية بمصانعها، لكنه رفض الإفصاح عن أسماء تلك الشركات قبل التوقيع.

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وأضاف أن منتجات الشركة في هذا المجال، والتي تطلق عليها اسم فيوجن سولار، تتميز "بفاعليتها من حيث التكلفة وخلوها من المخاطر وسهولة التركيب والتشغيل والتشخيص وإصلاح الأعطال بفضل أحدث تقنيات هواوي للذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء".

يزيد الاعتماد على الطاقة النظيفة في مصر التي تستعد لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ كوب27 في نوفمبر/ تشرين الثاني، وهو ما قاله عبد الستار إن "الشركة تجري بشأنه محادثات مع الحكومة المصرية لتقديم حلولها لخدمة أهداف المؤتمر".

وأضاف: "هناك تحضيرات مع جهات بالقطاعين العام والخاص بشأن تطويع الحلول التي تقدمها هواوي للمساعدة في تحقيق أهداف التطور الرقمي للطاقة وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتم تقديم عدة حلول لأكثر من جهة ويجري وضع اللمسات النهائية عليها حاليا تمهيدا لإعلانها".

وفي السياق نفسه، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة أعمال الطاقة الرقمية في هواوي مصر جوى دينغ على هامش معرض الطاقة الشمسية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالقاهرة "مصر لديها واحد من أغنى مصادر الطاقة الشمسية في العالم... وفي إطار الاستعداد لمؤتمر المناخ، نعمل مع شريك محلي في مصر لعمل مزرعة طاقة شمسية لتوفير الطاقة النظيفة في مدينة شرم الشيخ التي تستضيف كوب27".

وأضاف أن هناك تعاونا أيضا مع شركاء مصريين لبناء محطة لشحن السيارات الكهرباء لتوفير الطاقة للحافلات التي تعمل بالكهرباء في شرم الشيخ في إطار المشاركة في مساعي تحويل شرم الشيخ لمدينة خضراء.