"أنابيب السعودية" تفوز بعقود توريد إلى الأوروغواي بـ88 مليون ريال

أعلنت الشركة السعودية لأنابيب الصلب "أنابيب السعودية"، عن فوزها بعقود لتوريد أنابيب صلب للبترول والغاز لشركة تينارس غلوبال سيرفيس بالأوروغواي بقيمة تقدر بحوالي 87.8 مليون ريال.

وقالت الشركة في بيان لها على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن طلبات الشراء سيتم توريدها في غضون 5 أشهر، ومن المتوقع أن ينعكس الأثر المالي لهذه العقود في الربع الأخير للسنة المالية 2022م والربع الأول للسنة المالية 2023م.

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ونهاية يوليو الماضي أفصحت الشركة عن فوزها بعقود لتوريد أنابيب صلب للبترول والغاز لشركة تينارس غلوبال سيرفيس بالأوروغواي بقيمة تقدر بحوالي 94.7 مليون ريال.