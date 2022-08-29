.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

"الخليج للملاحة" تقلص خسائرها الفصلية 83% إلى 4.2 مليون درهم

  • الخط
شركة الخليج للملاحة
سفينة تابعة لشركة الخليج للملاحة
سوق دبي

"الخليج للملاحة" تقلص خسائرها الفصلية 83% إلى 4.2 مليون درهم

الخسائر المتراكمة 671 مليون درهم حتى نهاية يونيو

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

قلصت شركة الخليج للملاحة القابضة الإماراتية خسائرها الفصلية بنحو 83%، لتبلغ 4.2 مليون درهم في الربع الثاني من العام الحالي.

وبلغت الخسائر المتراكمة حتى نهاية يونيو الماضي 671 مليون درهم، ما يعادل 66% من رأس المال.

وعزت الشركة الخسائر المتراكمة إلى تراجع الإيرادات نتيجة تداعيات فيروس كورونا، إلى جانب ارتفاع تكاليف التمويل.

من جهة أخرى، أعلنت الخليج للملاحة عن استكمالها لعملية إعادة تمويل 5 سفن مخصصة لنقل المواد البتروكيماوية ضمن شروط جديدة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
العربية ترصد حجم الدمار في الولايات السودانية المتضررة من الفيضانات العربية ترصد حجم الدمار في الولايات السودانية المتضررة من الفيضانات
اكتشف المزيد