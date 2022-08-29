سوق دبي
"الخليج للملاحة" تقلص خسائرها الفصلية 83% إلى 4.2 مليون درهم
الخسائر المتراكمة 671 مليون درهم حتى نهاية يونيو
قلصت شركة الخليج للملاحة القابضة الإماراتية خسائرها الفصلية بنحو 83%، لتبلغ 4.2 مليون درهم في الربع الثاني من العام الحالي.
وبلغت الخسائر المتراكمة حتى نهاية يونيو الماضي 671 مليون درهم، ما يعادل 66% من رأس المال.
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وعزت الشركة الخسائر المتراكمة إلى تراجع الإيرادات نتيجة تداعيات فيروس كورونا، إلى جانب ارتفاع تكاليف التمويل.
من جهة أخرى، أعلنت الخليج للملاحة عن استكمالها لعملية إعادة تمويل 5 سفن مخصصة لنقل المواد البتروكيماوية ضمن شروط جديدة.
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