"الخليج للملاحة" تقلص خسائرها الفصلية 83% إلى 4.2 مليون درهم

قلصت شركة الخليج للملاحة القابضة الإماراتية خسائرها الفصلية بنحو 83%، لتبلغ 4.2 مليون درهم في الربع الثاني من العام الحالي.

وبلغت الخسائر المتراكمة حتى نهاية يونيو الماضي 671 مليون درهم، ما يعادل 66% من رأس المال.

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وعزت الشركة الخسائر المتراكمة إلى تراجع الإيرادات نتيجة تداعيات فيروس كورونا، إلى جانب ارتفاع تكاليف التمويل.

من جهة أخرى، أعلنت الخليج للملاحة عن استكمالها لعملية إعادة تمويل 5 سفن مخصصة لنقل المواد البتروكيماوية ضمن شروط جديدة.