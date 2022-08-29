"الدوائية" تحصل على 1.26 مليار ريال تسهيلات ائتمانية من 3 بنوك

أعلنت الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية "الدوائية"، اليوم الاثنين، عن توقيع اتفاقيات تسهيلات ائتمانية متوافقة مع الشريعة الإسلامية بقيمة 1.26 مليار ريال، وذلك مع 3 بنوك.

وقالت "الدوائية" في بيان على "تداول السعودية"، إنها وقعت اتفاقية تسهيلات ائتمانية مع بنك البلاد بقيمة 550 مليون ريال تتوزع على تسهيلات ائتمانية قصيرة الأجل لمدة سنة واحدة بقيمة 200 مليون ريال كقرض دوار حسب الطلب، وتسهيلات ائتمانية طويلة الأجل بقيمة 350 مليون ريال، وذلك لمدة 10 سنوات متضمنة 3 سنوات فترة سماح.

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ووقعت الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية اتفاقية تسهيلات ائتمانية مع بنك الخليج الدولي بقيمة 485 مليون ريال، منها 200 مليون ريال تسهيلات ائتمانية قصيرة الأجل، و250 مليون ريال تسهيلات طويلة الأجل لمدة 6 سنوات متضمنة سنتين فترة سماح.

وتهدف التسهيلات قصيرة الأجل من بنك البلاد وبنك الخليج الدولي إلى تمويل متطلبات رأس المال العامل، والتسهيلات طويلة الأجل لتمويل التوسعات المستقبلية والاستثمارات.

ووقعت "الدوائية" اتفاقية تسهيلات ائتمانية مع البنك السعودي الفرنسي بقيمة 225 مليون ريال، لغرض تمويل متطلبات رأس المال العامل.