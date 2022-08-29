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"الطبية العربية" تتحول للخسارة بـ 20.7 مليون ريال في النصف الأول

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شركة طبية
الشركة الطبية العربية العالمية القابضة
سوق السعودية

"الطبية العربية" تتحول للخسارة بـ 20.7 مليون ريال في النصف الأول

ﺑضغط من اﺿطراب ﺳﻠﺳﻠﺔ الإﻣداد والتزويد اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ

دبي - العربية.نت

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أظهرت النتائج المالية الأولية تحول الشركة الطبية العربية العالمية القابضة إلى تحقيق خسائر نحو 20.68 مليون ريال في النصف الأول من 2022، مقارنة مع صافي ربح بنحو 17.65 مليون ريال في النصف الأول من 2021.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن التحول للخسارة يعود إلى عدة عوامل هي ﺗﺄﺧر اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت ﻓﻲ اﻟﻧﺻف اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣن اﻟﻌﺎم 2022 ﺑﺳﺑب اﺿطراب ﺳﻠﺳﻠﺔ الإﻣداد والتزويد اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ، وتحقيق رﺑﺣﯾﺔ أﻋﻠﻰ ﻣن اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑـ Covid-19 ﻓﻲ اﻟﻧﺻف اﻷول ﻣن ﻋﺎم 2021.

وأضافت أنه من بين العوامل الأخرى، اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ رأس اﻟﻣﺎل اﻟﺑﺷري ﻟدﻋم اﺳﺗراﺗﯾﺟية "طبية" اﻟطﻣوﺣﺔ ﻟﻠﻧﻣو.

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