سوق السعودية
"الطبية العربية" تتحول للخسارة بـ 20.7 مليون ريال في النصف الأول
ﺑضغط من اﺿطراب ﺳﻠﺳﻠﺔ الإﻣداد والتزويد اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ
أظهرت النتائج المالية الأولية تحول الشركة الطبية العربية العالمية القابضة إلى تحقيق خسائر نحو 20.68 مليون ريال في النصف الأول من 2022، مقارنة مع صافي ربح بنحو 17.65 مليون ريال في النصف الأول من 2021.
وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن التحول للخسارة يعود إلى عدة عوامل هي ﺗﺄﺧر اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت ﻓﻲ اﻟﻧﺻف اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣن اﻟﻌﺎم 2022 ﺑﺳﺑب اﺿطراب ﺳﻠﺳﻠﺔ الإﻣداد والتزويد اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ، وتحقيق رﺑﺣﯾﺔ أﻋﻠﻰ ﻣن اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑـ Covid-19 ﻓﻲ اﻟﻧﺻف اﻷول ﻣن ﻋﺎم 2021.
مادة اعلانية
وأضافت أنه من بين العوامل الأخرى، اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ رأس اﻟﻣﺎل اﻟﺑﺷري ﻟدﻋم اﺳﺗراﺗﯾﺟية "طبية" اﻟطﻣوﺣﺔ ﻟﻠﻧﻣو.
اقرأ أيضاً
-
تصريحات رئيس الفيدرالي تدفع الذهب لأدنى مستوى في شهرليسجل أطول سلسلة تراجعات خلال 4 سنوات قصص اقتصادية
-
غولدمان ساكس يصدر مذكرة لشراء أفضل الأصول الاستثمارية الآنغولدمان ساكس: اشترِ السلع الآن ودع قلق الركود لوقت لاحق قصص اقتصادية
-
السعودية.. انطلاق الأعمال الإنشائية لمشروع وسط جدةيتضمن إنشاء متحف ودار أوبرا وإستاد رياضي ومزارع مرجانية الأسواق العقارية
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية