سوق السعودية
"دار المعدات" تفوز بعقد من وزارة التعليم السعودية مقابل 118 مليون ريال
سيتم تنفيذ المشروع على مدار 3 سنوات
أعلنت شركة دار المعدات الطبية والعلمية، عن ترسية منافسة تشغيل وصيانة ونظافة مركز الخدمات الصحية التعليمي بجامعة نجران مع وزارة التعليم، بقيمة 118 مليون ريال، شاملاً ضريبة القيمة المضافة.
وقالت الشركة في بيان لها على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، أن مدة تنفيذ العقد 3 سنوات ميلادية، مضيفة أنه لا يوجد أطراف ذات علاقة.
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وتوقعت الشركة أن ينعكس الأثر المالي للمشروع خلال الربع الرابع 2022.
وأفادت الشركة بأنها ستُعلن عن أي تطورات مستقبلية بهذا الخصوص في وقته وخاصة بعد استلام النسخة النهائية من العقد وبعد توقيعه من جميع الأطراف المعنية.
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