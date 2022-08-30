أرباح الشركات الخليجية تقفز 63% في الربع الثاني لـ77 مليار دولار

ارتفع صافي الربح الإجمالي للشركات المدرجة في دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 62.6% إلى 77.3 مليار دولار في الربع الثاني من العام مقابل 47.6 مليار دولار في الربع المماثل من عام 2021.

وأفادت البيانات المجمعة التي رصدتها شركة كامكو إنفست، بأن أرباح الشركات الخليجية المدرجة ارتفعت بنسبة 17.6% في الربع الثاني، قياسا على الربع الأول من العام البالغة 65.7 مليون دولار.

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وجاءت قطاعات الطاقة والبنوك والمواد الأساسية في الصدارة من حيث الأرباح المطلقة مقارنة بالربع الثاني من العام 2021 حيث شكلت نحو 90% من إجمالي النمو السنوي للأرباح.

ومن حيث النمو على أساس ربع سنوي، ساهمت قطاعات الطاقة والمواد الأساسية والمرافق العامة في تعويض تراجع أرباح قطاع الاستثمار والتمويل.

واحتفظت أرامكو السعودية بريادتها كأكبر مساهم في نمو الأرباح خلال الربع. إلا أنه حتى باستثناء أرباح أرامكو، ظل نمو إجمالي الأرباح قوياً، إذ وصل إلى نسبة 32.9% على أساس سنوي و 11.2% على أساس ربع سنوي.

أما على أساس إقليمي، لوحظ نمو البورصات السبع خلال الربع الثاني. وسجلت الشركات السعودية المدرجة مرة أخرى أكبر معدل نمو للأرباح على أساس سنوي خلال الربع الثاني من العام 2022 بقيمة 24.6 مليار دولار أو بنسبة 70.4% لترتفع إلى 59.5 مليار دولار، مقارنة مع أرباح 34.9 مليار دولار في الربع المماثل من 2021.

وسجلت بورصتا أبوظبي والبحرين نموا سنويا بنسبة 50% و62.4% على التوالي.

وفيما يتعلق بأرباح الشركات الخليجية في النصف الأول من العام 2022، فقد سجلت نموا بنسبة 64.1% إلى 143.1 مليار دولار مقابل 87.2 مليار دولار في النصف الأول من العام 2021.