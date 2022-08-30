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إنتاج تويوتا من السيارات ينخفض للشهر الرابع على التوالي 

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سيارات

إنتاج تويوتا من السيارات ينخفض للشهر الرابع على التوالي

بسبب استمرار أزمة نقص أشباه الموصلات وتعطل سلسلة التوريد

دبي - العربية.نت

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انخفض إنتاج شركة تويوتا من السيارات للشهر الرابع على التوالي، وذلك بسبب استمرار أزمة نقص أشباه الموصلات وتعطل سلسلة التوريد بسبب إغلاقات كورونا في الصين.

وذكرت الشركة أن إنتاجها انخفض بـ8.6% في يوليو على أساس سنوي إلى 706 آلاف سيارة.

كما تراجعت المبيعات بنسبة 7.2% لتلامس 800 ألف سيارة.

وأدى النقص في رقائق الكمبيوتر التي تدخل في العديد من أجزاء السيارات، وارتفاع تكاليف المواد الخام، والإغلاق المتكرر للمصانع في الصين بسبب قيود كورونا، أدى إلى حدوث اضطراب في خطوط تجميع السيارات العالمية.

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