مجموعة كابيتال بنك تعلن بدء تقديم خدماتها المصرفية في السعودية

أعلنت مجموعة كابيتال بنك البدء بتقديم خدماتها المصرفية والمالية في السوق السعودي من خلال المصرف الأهلي العراقي التابع لها، وذلك بعد استكماله لكافة الإجراءات المتعلقة بتراخيص افتتاح فرعه الأول في الرياض وبدء مزاولة أعماله المصرفية في السوق السعودي، حيث تأتي هذه الخطوة في إطار الاستراتيجية التوسعية للمجموعة التي تعمل حالياً في الأردن، والعراق، والمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة.

ويهدف المصرف الأهلي العراقي الذي حصل على موافقة مجلس الوزراء السعودي والبنك المركزي السعودي والعراقي بفتح فرع له في المملكة العربية السعودية، إلى تشجيع وتسهيل التجارة بين العراق والمملكة العربية السعودية في ظل النمو المتزايد للصادرات بين البلدين، حيث سيتيح وجود هذا الفرع الفرصة للمصرف لتوسيع نطاق الخدمة المقدمة لعملائه من قطاع الشركات المتواجدين في الأردن والعراق والإمارات والسعودية، عن طريق تقديم الخدمات التجارية لهم بشكل مباشر.

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وقال رئيس مجلس إدارة مجموعة كابيتال بنك، باسم خليل السالم، إن افتتاح أول فرع للمصرف الأهلي العراقي في السعودية سيسهم في زيادة حجم المبادلات التجارية بين العراق والسعودية من خلال بناء شبكة من العلاقات المصرفية مع كبريات المؤسسات والشركات العاملة في القطاعات الاقتصادية المختلفة في المملكة العربية السعودية.

ومن أبرز الخدمات والحلول التمويلية التي سوف يقدمها فرع المصرف في المملكة العربية السعودية هي؛ خدمات الحوالات لداخل وخارج السعودية، والاعتمادات الصادرة والواردة، وإصدار خطابات الضمان والكفالات، والتسهيلات المباشرة، وحسابات الودائع الثابتة للشركات، إضافة إلى تقديم خدمات استشارية للشركات السعودية الراغبة في تأسيس أعمال تجارية في العراق.

وكان المصرف الأهلي العراقي وكابيتال بنك قد وقعا اتفاقية سقوف ائتمانية مع بنك التصدير والاستيراد السعوديSaudi Exim Bank بهدف دعم مستوردي السلع والمنتجات السعودية في الأردن والعراق، إضافة إلى دعم صادرات الشركات السعودية من خلال تمويل الشركات المستوردة.

كما وقع المصرف الأهلي العراقي عدة اتفاقيات لتمويل التجارة بين العراق والسعودية أهمها اتفاقية التمويل الموقعة مع الصندوق السعودي للتنمية SFD والتي منح الصندوق من خلالها المصرف سقوفا ائتمانية ليتم منح تسهيلات من خلالها للمستثمرين العراقيين الراغبين في استيراد منتجات وخدمات من الشركات السعودية وقد تم استغلالها بالكامل.