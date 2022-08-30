مساهمو أسمنت الجوف يقرون تخفيض رأسمالها بـ 24%

وافق مساهمو شركة أسمنت الجوف خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية يوم أمس الاثنين، على تخفيض رأس المال إلى 1.087 مليار ريال بدلاً من 1.43 مليار ريال بنسبة تخفيض نحو 24%.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن عدد الأسهم يصبح بعد التخفيض 108.7 مليون سهم، مقارنة بعدد 143 مليون سهم قبل التخفيض.

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وأضافت أن سبب تخفيض رأس المال، هو إعادة هيكلة رأس المال وإطفاء نسبة 24% من رأس المال تمثل الخسائر المتراكمة كما في 31 ديسمبر 2021 بقيمة 343 مليون ريال.

وأوضحت أسمنت الجوف أن عملية التخفيض تتم عبر إلغاء نحو 34.3 مليون سهم من أسهم الشركة، بإلغاء 0.24 سهم لكل سهم.

ويكون تاريخ نفاذ التخفيض في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قُرّر فيها تخفيض رأس المال.