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"أماك" تحصل على 4 تراخيص للكشف عن النحاس والذهب في محافظة الدوادمي

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سوق السعودية

"أماك" تحصل على 4 تراخيص للكشف عن النحاس والذهب في محافظة الدوادمي

ستقوم الشركة بالدراسات اللازمة على المواقع للتأكد من توافر المواد الخام المطلوبة

دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة المصانع الكبرى للتعدين "أماك" عن حصولها على 4 رخص من وزارة الصناعة والثروة المعدنية للكشف عن خامي النحاس والذهب، في منطقة امتياز تبلغ مساحتها الإجمالية نحو 400 كيلومتر مربع، في محافظة الدوادمي.

وستقوم الشركة بالدراسات اللازمة على المواقع للتأكد من توافر المواد الخام المطلوبة، علماً أن الأثر المالي لصدور هذه الرخص سيتضح بعد الانتهاء من الأعمال الاستكشافية.

وفي مقابلة سابقة لـ"العربية" مع الرئيس التنفيذي لشركة المصانع الكبرى للتعدين "أماك" يحيى الشنقيطي، قال إن الشركة تنتج النحاس والزنك والذهب، ومعدن النحاس تراجع بنسبة 30% في الربع الثاني من 2022، فيما تراجع بمتوسط 16% خلال النصف الأول من 2022، وتراجع الذهب بنسبة 6% في الربع الثاني من هذا العام.

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وأضاف الشنقيطي أن أغلب المحللين يرون أن الأسعار في مرحلة هبوط، ونتوقع تحسن أسعار الذهب في الربع الثالث من 2022، بسبب زيادة سعر الفائدة الأميركية ومعدل التضخم، لكن يبقى النحاس كما هو لنهاية العام، وكذلك ثبات سعر الزنك.

وأوضح أنه وفقاً لذلك فإن "أماك" تتحكم في الإنتاج والتكاليف، ولديها فرصة كبيرة للتحكم في العمالة والمواد الكيماوية ولديها مخزون يتراوح بين 7 و8 أشهر ستفيدها حتى نهاية العام.

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