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"مهارة" تعتزم توزيع 12.5% أرباحاً نقدية عن النصف الأول

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مهارة للموارد البشرية مناسبة
شعار مهارة للموارد البشرية
سوق السعودية

"مهارة" تعتزم توزيع 12.5% أرباحاً نقدية عن النصف الأول

بحصة 1.25 ريال للسهم

دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة مهارة للموارد البشرية "مهارة" عن قرار مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول من العام المالي 2022، بإجمالي نحو 46.87 مليون ريال لعدد أسهم مستحقة 37.5 مليون سهم.

وقالت "مهارة" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن حصة السهم من التوزيع تبلغ 1.25 ريال للسهم، بنسبة توزيع إلى قيمة السهم الاسمية 12.5%.

وأضافت أن الأحقية تكون للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق الأحد الموافق 4 سبتمبر 2022 والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

ويكون تاريخ التوزيع 14 سبتمبر 2022.

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